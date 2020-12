Kaiserslautern

Nach Leichenfund: Identität der Toten weiterhin ungeklärt

Nach dem Fund einer Leiche in Kaiserslautern ist die Identität der Toten bislang nicht geklärt. Es werde weiterhin wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Es habe bereits mehrere Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Die Polizei bat nichtsdestotrotz am Mittwoch um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie fragte unter anderem in einer Mitteilung, wer in seinem persönlichen Umfeld eine Frau seit einigen Tagen oder seit längerer Zeit nicht mehr gesehen habe.