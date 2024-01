Nach Kundgebungen der Landwirte verzögert sich mancherorts Zustellung der Zeitung: Jetzt E-Paper kostenlos lesen!

Plus Kreis Bad Kreuznach Oeffentlicher Anzeiger

Straßen im Kreis Bad Kreuznach werden nicht geräumt: KRN stellt Busverkehr ein

Der Schneefall am Montag, 4. Dezember, legte in Stadt und Kreis den gesamten Busbetrieb samt Schülerverkehr in Stadt und Kreis Bad Kreuznach und im Raum Mainz-Bingen lahm.