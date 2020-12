Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 11:30 Uhr

Mainz

Nach Kündigung: Mainz verteidigt Anti-Rassismus-Kurs

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat seinen klaren Anti-Rassismus-Kurs auch eine Woche nach der Kündigung eines Mitglieds, dem zu viele schwarze Profis in der Mannschaft spielen, deutlich verteidigt. „Wir mussten klar machen, dass wir rassistische Haltungen oder Äußerungen nicht tolerieren. Das steht uns in der Satzung und im Leitbild ins Stammbuch geschrieben“, hieß es in einem Beitrag auf der Mainzer Vereinshomepage am Freitag. Die Rheinhessen fügten an: „Wir werden auch in Zukunft nicht schweigen!“