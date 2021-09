Mainz

Nach Knie-OP: Rund sechs Wochen Pause für Mainzer Szalai

Der 1. FSV Mainz 05 muss voraussichtlich rund sechs Wochen auf Stürmer Adam Szalai verzichten. Der 33 Jahre alte Ungar habe sich am Dienstag in Straubing einem arthroskopischen Eingriff am linken Kniegelenk unterzogen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Szalai hatte sich im Heimspiel gegen den SC Freiburg (0:0) am Samstag am Meniskus verletzt.