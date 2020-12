Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 15:50 Uhr

Trier

Nach knapp 40 Jahren wird Mord an 19-Jährigem aufgerollt

Fast 40 Jahre nach dem Mord an einem 19-Jährigen in der Eifel wird der Fall in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases“ neu aufgerollt. Von der Ausstrahlung an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) erhofft sich die Trierer Kriminalpolizei neue Hinweise auf das bislang ungeklärte Verbrechen: Ein Zeuge hatte die verbrannte Leiche des Gerolsteiners Ulrich Oehms am 19. Februar 1982 in einer Lavagrube bei Pelm (Kreis Vulkaneifel) gefunden.