Noch ist unklar, warum ein Hotel in Kröv an der Mosel eingestürzt ist. Bei den Abrissarbeiten vor Ort ist kein Ende in Sicht.

Die Drohnenaufnahme des eingestürzten Hotels in Kröv zeigt den Stand der Abbrucharbeiten des Hotels, das in der Nacht vom 7. auf den 8. August 2024 eingestürzt ist. Eine Woche nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel mit zwei Toten und sieben Verletzten läuft die Suche nach der Unglücksursache auf Hochtouren. (zu dpa: «Nach Hotel-Einsturz dauern Abrissarbeiten an»)

Die Drohnenaufnahme des eingestürzten Hotels in Kröv zeigt den Stand der Abbrucharbeiten des Hotels, das in der Nacht vom 7. auf den 8. August 2024 eingestürzt ist. Eine Woche nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel mit zwei Toten und sieben Verletzten läuft die Suche nach der Unglücksursache auf Hochtouren. (zu dpa: «Nach Hotel-Einsturz dauern Abrissarbeiten an») Foto: Harald Tittel/DPA

Anzeige

Kröv (dpa/lrs) – Zehn Tage nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel gehen die Abrissarbeiten vor Ort noch weiter. «Es ist nicht abzusehen, wann sie enden», sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Freitag. Kommende Woche sollten die Arbeiten zunächst noch andauern. Man sei nun «bei den Strukturen, wo wir Betondecken und Mauerwerk haben». Das sei zeitaufwendig, sagte er.

In dem Hotel war am späten Dienstagabend vergangene Woche ein komplettes Stockwerk in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen starben: eine 64-jährige Frau und der 59 Jahre alte Hotelbetreiber. Sieben weitere Menschen waren über Stunden in den Trümmern gefangen. Bei der 24-stündigen Rettungsaktion waren rund 250 Einsatzkräfte dabei.

An dem eingestürzten Hotel in Kröv werden die Gerüste für die weiteren Arbeiten aufgestellt. Eine Woche nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel mit zwei Toten und sieben Verletzten läuft die Suche nach der Unglücksursache auf Hochtouren. (zu dpa: «Nach Hotel-Einsturz dauern Abrissarbeiten an») Foto: Harald Tittel/DPA

Ein Gutachter ist von der Staatsanwaltschaft mit der Ermittlung der Einsturzursache beauftragt worden. Er müsse vor Ort unter anderem die Dinge begutachten, bevor sie abtransportiert würden, sagte der Polizeisprecher. Noch gibt es keine Erkenntnisse zu der Unglücksursache.

An dem eingestürzten Hotel in Kröv werden die Gerüste für die weiteren Arbeiten aufgestellt. Eine Woche nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel mit zwei Toten und sieben Verletzten läuft die Suche nach der Unglücksursache auf Hochtouren. (zu dpa: «Nach Hotel-Einsturz dauern Abrissarbeiten an») Foto: Harald Tittel/DPA