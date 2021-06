Mainz

Nach Hochhausbrand in Mainz: Ermittlungen dauern an

Nach dem Brand in einem Hochhaus in Mainz-Gonsenheim dauern die Ermittlungen an. Teile des Hochhauses seien weiterhin gesperrt und nicht betretbar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Das betreffe die Stockwerke, in denen gelöscht worden war.