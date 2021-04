Freisen

Nach Großbrand in Holzbaufirma: Ermittler überprüfen Statik

Nach dem Großbrand in einer Holzbaufirma im saarländischen Freisen überprüfen Ermittler am Freitag die Statik des Gebäudes. Es müsse zunächst geschaut werden, ob Einsturzgefahr bestehe oder nicht, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Erst dann könnten die Ermittler nach der Brandursache suchen. Der Schaden belaufe sich auf über zwei Millionen Euro.