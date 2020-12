Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 17:30 Uhr

Saarbrücken

Nach gewaltsamem Tod der Mutter: Mann in Psychiatrie

Ein 58-Jähriger ist nach dem gewaltsamen Tod seiner Mutter in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen. Der Verdächtige sei nicht vernehmungsfähig, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein Richter hatte die Unterbringung demnach am Dienstag angeordnet. Dem Mann werde Mord vorgeworfen.