Thallichtenberg

Nach Fund von Saurier-Fußabdruck hoffen Forscher auf Spuren

Nach der spektakulären Entdeckung eines fossilen Saurier-Fußabdrucks hoffen Forscher in der Pfalz auf weitere Spuren aus ferner Lebenswelt. „Wir können bisher sagen, dass mit dem Zufallsfund und den Funden aus der ersten Grabung sicher drei verschiedene Saurier in Eschbach über versteinerte Fußspuren nachgewiesen sind“, sagte der Leiter des Urweltmuseums Geoskop in Thallichtenberg (Kreis Kusel), Sebastian Voigt. Das Gesamtmaterial könnte Fährten von bis zu acht Sauriern enthalten.