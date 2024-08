Nach Fund von Frauenleiche: Ehemann tatverdächtig

Zweibrücken (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer toten Frau in Althornbach (Südwestpfalz) gilt ihr Ehemann der Staatsanwaltschaft zufolge als tatverdächtig. Das teilte die Anklagebehörde in Zweibrücken am Mittwoch mit. Der 57-Jährige war am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach einer Operation sei er in stationärer Behandlung und nicht vernehmungsfähig, hieß es.

Der Mann war in einem Wohnanwesen von einem Zeugen gefunden worden, ebenso wie seine tote Ehefrau. Der Obduktion zufolge wies die 51-Jährige mehrere Stichverletzungen auf. «Todesursächlich war ein Verbluten», teilte die Staatsanwaltschaft mit. Den Ermittlungen zufolge liegen keine Anhaltspunkte für die Beteiligung dritter Personen vor. Die Hintergründe des Geschehens waren zunächst unklar.

Althornbach liegt südlich von Zweibrücken im Kreis Südwestpfalz nicht weit von der französischen Grenze. Der Ort gehört zur Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und hat den Angaben zufolge rund 700 Einwohnerinnen und Einwohner.