Nach Frustserie: Kaiserslautern hofft auf Pokal-Halbfinale

Mit dem Schwung aus dem jüngsten Liga-Erfolg will der 1. FC Kaiserslautern einen Pokal-Coup landen. In Berlin wartet ein ausverkauftes Olympia-Stadion.

Kaiserslauterns Trainer Dimitrios Grammozis gibt Anweisungen. Foto: Uwe Anspach/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern fährt mit dem klaren Ziel Halbfinale zum DFB-Pokal-Viertelfinale zu Hertha BSC am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky). «Das Stadion wird voll sein. Wir wollen aber nicht nur die Atmosphäre spüren, sondern ein gutes Spiel zeigen und eine Runde weiterkommen», betonte Trainer Dimitrios Grammozis am Montag nachdrücklich. In der 2. Fußball-Bundesliga hatte der FCK seine Negativserie von sieben Niederlagen in Folge mit einem 4:1-Sieg am Freitag gegen den FC Schalke 04 beendet.

«Wir machen nicht den Fehler, uns darauf auszuruhen. Die Mannschaft ist sehr fokussiert. Wir wollen weiter dran bleiben. Dass wir mit einem positiven Ergebnis nach Berlin fahren, macht das Ganze für uns sicher einen Tick einfacher», sagte Grammozis vor dem Duell der beiden Liga-Rivalen.

Am Montag hat der FCK die Verpflichtung von Torhüter Robin Himmelmann bekannt gegeben. Der 34-Jährige soll Andreas Luthe ersetzen, der vor einem Wechsel zum VfL Bochum steht. Was weitere Transfers betrifft, schloss Grammozis nichts aus. Das Wechselfenster schließt am Donnerstag um 18.00 Uhr.

«Es ist wichtig, dass wir jedem Spieler gesagt haben, wie der Ist-Zustand ist. Jeder muss sich dann für seinen Weg entscheiden. Ich bin mit der Kaderzusammenstellung aber an sich sehr zufrieden», sagte der Deutsch-Grieche. In Berlin fehlen dem FCK nur die verletzten Hendrick Zuck und Philipp Hercher. 10.000 Fans begleiten die Roten Teufel ins ausverkaufte Olympiastadion mit mehr als 74.000 Zuschauern.

