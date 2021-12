Mainz

Nach Flutkatastrophe: Verstärkte psychologische Hilfe

Die psychologischen Hilfsangebote für Opfer und Zeugen der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz werden rund um die Weihnachtsfeiertage und Neujahr verstärkt. „Die Zeit um Weihnachten und „zwischen den Jahren“ ist eine besonders sensible Zeit, in der man sowohl auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres als auch auf die Herausforderungen des neuen Jahres blickt“, teilte der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, am Dienstag in Mainz mit. Es sei daher wichtig, dass Betroffene gerade in dieser Zeit direkte Ansprechpartner hätten.