Koblenz

Nach Flutkatastrophe: Benefizspiel von Mainz 05 und FCK

Der FSV Mainz 05 und der 1. FC Kaiserslautern bestreiten am 9. Oktober in Koblenz ein Benefizspiel zugunsten der von der Flutkatastrophe betroffenen Sportvereine in Rheinland-Pfalz. Die Partie zwischen dem Bundesligisten und dem Drittligisten von 14.00 Uhr an im Stadion Oberwerth stehe unter dem Motto „Gemeinsam für den Sport“, teilten beide Clubs am Montagabend mit.