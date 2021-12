Koblenz

Nach Flut: Weitere Flächen im Ahrtal als bewohnbar bestimmt

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hält eine Arbeitsgruppe im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler Flächen von insgesamt 20 Hektar für geeignet, um dort Wohnhäuser zu bauen. Das teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord am Donnerstag in Koblenz mit. „Die Ergebnisse geben den Menschen eine Perspektive, wo sie ihre Häuser und damit ihre Lebensmittelpunkte wieder aufbauen können“, sagte der Erste Kreisbeigeordnete des Landkreises Ahrweiler, Horst Gies, am Donnerstag.