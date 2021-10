Mainz

Nach Flut sind 81 beschädigte Strecken wieder freigegeben

Etwa drei Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe sind seit Dienstag wieder alle 81 betroffenen Straßen im Kreis Bitburg-Prüm und in der Vulkaneifel freigegeben. Wie das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium mitteilte, sind mit der Freigabe des bisher gesperrten Streckenabschnitts zwischen Müllenborn und Roth an der K48 nun alle beschädigten oder zerstörten Brücken und Strecken in beiden Landkreisen wieder befahrbar.