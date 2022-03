Bad Neuenahr-Ahweiler

Hochwasser

Nach Flut: Ahrtalbahn soll bis Ende 2025 wieder stehen

Die flutgeschädigte Ahrtalbahn soll voraussichtlich bis Ende 2025 komplett wiederaufgebaut sein. Reisende könnten dann wieder durchgängig von Remagen bis Ahrbrück mit Zügen fahren, kündigte die Bahn am Montag an. Erste eingleisige Abschnitte hatte die Bahn bereits Ende vergangenen Jahres in Betrieb genommen. Bei der Sturzflut im Juli 2021 war die Bahnstrecke massiv beschädigt worden: Brücken und Übergänge wurden zerstört, Gleise weggespült.