Fischbach

Nach Explosion von Holzscheit: Keine Sprengfallen entdeckt

Nach der Explosion eines Holzscheits im Kamin eines Wohnhauses in der Pfalz haben Ermittler in einem Holzlager in Fischbach (Kreis Kaiserslautern) keine weiteren Sprengfallen entdeckt. „Sämtliche Holzstücke wurden durchleuchtet. Dabei kam ein mobiles Röntgengerät des Bundeskriminalamts zum Einsatz“, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Donnerstag mit. Manipulierte Holzscheite oder verdächtige Gegenstände seien nicht gefunden worden.