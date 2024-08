Ein Blick auf die Boxen im Fahrerlager am Tag nach der Explosion auf dem Nürburgring. Nach einer Explosion im Fahrerlager auf dem Nürburgring mit Schwerverletzten laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Während Testfahrten für das Sechs-Stunden-Rennen war es am Freitagabend zwischen den beiden Boxen im Fahrerlager zu der Explosion gekommen, wie die Organisatoren berichteten. (zu dpa: «Nach Explosion am Nürburgring: Ermittlungen laufen») Foto: Arno Wester/DPA