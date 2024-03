Nach Ermittlungen gegen AfD-Landtagsabgeordneten Paul: Strafbefehl erlassen

Plus Simmern Rhein-Hunsrück-Zeitung

Kommentar zu Fragen aus dem Kreis der Demonstranten: Konnte Simmern AfD-Tagung nicht verhindern?

Zahlreiche Demonstranten fragten sich am Freitag, wie es dazu gekommen sei, dass die AfD ihren Bürgerdialog ausgerechnet in Simmern veranstaltet habe und warum dies die Stadt überhaupt genehmigt und die Hunsrückhalle an die Partei vermietet habe.