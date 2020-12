Trier

Nach dem Vorstoß des Vatikans zur Anpassung der Pfarreien an veränderte Bedingungen hat der Trierer Bischof Stephan Ackermann den Wunsch nach mehr Verständnis seitens der Kurie zum Ausdruck gebracht. An einigen Stellen der Instruktion aus Rom habe er sich „schon gefragt, was von unseren Realitäten und unseren Schwierigkeiten, die wir in Rom vorgetragen haben, verstanden wurde“, erklärte Ackermann in einem Interview.