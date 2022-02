Nach Dauerregen beruhigt sich das Wetter

Offenbach (dpa/lrs) – Nach stürmischem Wetter mit viel Regen beruhigt sich das Wetter in den kommenden Tagen. Am Sonntag gibt es noch teils kräftigen Regen und Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Rheinland-Pfalz und das Saarland mitteilte. Zudem wurden für den Abend einzelne Gewitter vorausgesagt. Die Hochwassermeldedienste warnten vor Hochwasser an der Sieg und der Nahe oder kleineren Hochwasser im Einzugsgebiet der Saar.