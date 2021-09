Nach Corona trifft Flut den Tourismus hart

Bad Ems (dpa/lrs) – Nach dem coronabedingten Einbruch hat der Tourismus in Rheinland-Pfalz in einigen Regionen wegen der Flut mit einer wahren Stornierungswelle zu kämpfen gehabt. Im Juli dieses Jahres zählte das Statistische Landesamt in Bad Ems landesweit rund 705 000 Gäste, das waren 20 Prozent weniger als im Vorjahresmonat und sogar 28 Prozent weniger als im Juli 2019, wie die Behörde am Freitag in Bad Ems mitteilte. Ähnlich sah es bei den Übernachtungen aus: Sie beliefen sich im Juli 2021 auf zwei Millionen – 19 Prozent weniger als im Vorjahresmonat sowie 24 Prozent weniger als im Juli 2019.