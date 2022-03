Saarbrücken

Landtag

Nach Corona: Hans hofft auf Rückkehr in Wahlkampf am Freitag

Nach mehr als einer Woche in Quarantäne wegen einer Corona-Infektion hofft Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag auf eine Rückkehr in den Straßenwahlkampf. «Er ist optimistisch, ab morgen (Freitag) wieder im Einsatz zu sein», sagte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Donnerstag in Saarbrücken. Am Freitag und Samstag zähle es, auf der Straße unterwegs zu sein: An diesem Sonntag (27. März) wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt.