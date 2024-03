Nach Brand in Winningen erneuter Einsatz an Fachwerkhäusern

Auch mehr als einen Tag nach einem Feuer in Winningen gehen die Löscharbeiten weiter. Warum war die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag wieder im Einsatz?

Winningen (dpa/lrs) – Nach einem Brand mehrerer verbundener Fachwerkhäuser im Moselort Winningen bei Koblenz ist die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag erneut im Einsatz gewesen. In dem alten und harten Holz der Fachwerkhäuser habe es noch Brandnester gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag. Diese seien in der Nacht gelöscht worden, der Einsatz dauerte am Morgen noch an.

Zuvor waren bei einem Brand in der Nacht auf Montag nach Angaben der Bürgermeisterin der zuständigen Verbandsgemeinde Rhein-Mosel vier alte Fachwerkhäuser beschädigt worden. «Es wird vermutet, dass der Brand in einem Schuppen losging», hatte Kathrin Laymann am Montag gesagt. Die Brandursache sei aber noch unklar. Die Häuser seien zunächst nicht bewohnbar und sollen von einem Statiker untersucht werden. Laut Polizei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

