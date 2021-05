Unkenbach

Nach Brand auf Bauernhof: Zwei Tatverdächtige ermittelt

Nach einem Brand auf einem Bauernhof in Unkenbach im Donnersbergkreis hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ihnen werde vorgeworfen, den Brand in der Nacht zum Mittwoch vorsätzlich gelegt zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. In den vergangenen Wochen war auf dem Bauernhof viermal ein Brand ausgebrochen. Nach Schätzungen der Polizei entstanden dabei Schäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Eine Festnahme im Zusammenhang mit den Bränden sei noch nicht erfolgt.