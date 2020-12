Archivierter Artikel vom 24.05.2020, 08:50 Uhr

Mainz

Nach Betriebsprüfung noch mehr als eine Milliarde an Steuern

Steuerfahndung und Betriebsprüfungen haben Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr Mehreinnahmen von weit mehr als einer Milliarde Euro ermöglicht. Allein bei Betriebsprüfungen fielen einschließlich Zinsen gut 1,3 Milliarden Euro an, dreimal so viel wie 2018. „Das Mehrergebnis 2019 ist damit – auch unter Berücksichtigung des Durchschnittswerts der vergangenen Jahre – ungewöhnlich hoch“, teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Mainz mit.