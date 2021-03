Die Fahndung nach den Tätern dauere an. Die Beamten gehen von fünf Personen aus, die an dem Angriff im Bereich des Nackenheimer Bahnhofs beteiligt waren, wie die Polizei bereits am Mittwoch mitteilte. Die Täter waren nach dem Angriff am Dienstagabend in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 23-Jährige war schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

