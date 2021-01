Trier

Nach Amokfahrt von Trier: Gedenkorte werden aufgelöst

Eineinhalb Monate nach der Amokfahrt in Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten werden die Gedenk- und Trauerorte in der Trierer Fußgängerzone aufgelöst. Dies geschehe auf Wunsch von einigen Angehörigen der Opfer und „nach ausdrücklicher Zustimmung“ der Hinterbliebenen-Familien, teilte die Stadt Trier am Donnerstag mit. Zahlreiche Kerzen, Stofftiere und andere Gedenkgegenstände hatten Bürger an jenen Orten abgelegt, an denen Menschen starben. Die Kerzen-Inseln sollen ab dem Wochenende nicht mehr zu sehen sein.