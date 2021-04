Trier/Mainz

Nach Amokfahrt: Trier will Fußgängerzone besser schützen

Poller, massiv verankerte Bänke und Sitzsteine: Mit einem neuen Sicherheitskonzept will Trier seine Innenstadt besser vor Taten wie der Amokfahrt vor knapp fünf Monaten schützen. Die City wird in zehn Zonen aufgeteilt, die durch Barrieren voneinander abgetrennt sind. Eine „Überfahrt“ von einer Zone in eine Nachbarzone ist damit – außer für Lieferverkehr – nicht mehr möglich. „Damit soll verhindert werden, dass Fahrzeuge auf langen geraden Strecken eine hohe Geschwindigkeit aufnehmen können“, sagte ein Sprecher der Stadt. Das Konzept soll am (heutigen) Mittwochabend im Stadtrat beschlossen werden.