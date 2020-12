Trier

Nach Amokfahrt in Trier bleiben Gedenkorte vorerst bestehen

Nach der Amokfahrt in Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten bleiben die Gedenkorte mit Kerzen in der Stadt vorerst weiter bestehen. Das Grünflächenamt pflege diese Orte, stelle Kerzen wieder auf und zünde sie wieder an, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Dienstag in Trier. „Und das machen wir auch erst einmal weiter, weil alle Familien sagen, sie brauchen diese Gedenkorte noch.“ Die Lichter stehen in der Fußgängerzonen an den Stellen, an denen bei der Amokfahrt am 1. Dezember Menschen starben.