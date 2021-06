Trier

Nach Amokfahrt: Angehörige wollen Erinnerung wachhalten

Gut sechs Monate nach der Amokfahrt von Trier sollte nach Ansicht von Hinterbliebenen in der Stadt an die Opfer sichtbar erinnert werden. „Wir können nicht verstehen, warum es noch keine Planungen für eine Gedenkstätte oder Gedenkstellen gibt“, sagt Andreas Lieser, dessen Tochter Katja (25) bei der Amokfahrt in der Fußgängerzone in Trier getötet wurde. Denkbar seien zum Beispiel eingelassene Steine oder Stelen an jenen Stellen, an denen der Amokfahrer am 1. Dezember 2020 fünf Menschen aus dem Leben riss.