Nach 40 Jahren: FCK reaktiviert Frauenfußball-Team

Kaiserslautern (dpa/lrs) – 40 Jahre nach der Abmeldung seiner Frauenfußball-Abteilung wird der 1. FC Kaiserslautern in der kommenden Saison wieder mit einem Frauen-Team am Spielbetrieb teilnehmen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werde die Mannschaft für die Bezirksliga Westpfalz des Südwestdeutschen Fußballverbandes gemeldet und somit in der untersten Spielklasse starten.

«Letztes Jahr haben wir den wichtigen Schritt getätigt und wieder zwei aktive Mädchen-Mannschaften im aktiven Spielbetrieb angemeldet. Wir haben enormen Zuspruch und große Bestätigung erfahren. Dieser nun nächste Schritt ist die für uns logische Konsequenz aus den Erfahrungen, welche wir in diesem ersten Jahr gesammelt haben», begründete Tobias Frey, Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern e.V., die Entscheidung.

Für das Comeback suchen die Pfälzer noch Spielerinnen aus der Region ab dem Jahrgang 2007 und älter. Am 17. und 30. März gibt es zwei Sichtungen, für die sich interessierte Fußballerinnen auf der Webseite des Vereins anmelden können.

Vereinsmitteilung