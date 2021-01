Karlsruhe/Saarlouis

Nach 30 Jahren mutmaßlichen Täter von Anschlag ermittelt

Rund 30 Jahre nach einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim mit einem Toten in Saarlouis hat die Bundesanwaltschaft einen mutmaßlichen Täter ermittelt. Nach dpa-Informationen handelt es sich um einen 49-jährigen Rechtsextremisten aus Saarlouis. Am Donnerstag wurden die Wohnung und der Arbeitsplatz des Mannes durchsucht. Ihm werden Mord, versuchter Mord in zahlreichen Fällen sowie Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen. Festgenommen wurde der Verdächtige vorerst nicht. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.