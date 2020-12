Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 15:50 Uhr

Mainz

Nach 0:5-Pleite: Mainz 05 bei Union Berlin unter Zugzwang

Der FSV Mainz 05 steht am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) im Fußball-Bundesligaspiel beim 1. FC Union Berlin unter großem Zugzwang. „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Das ist unser Anspruch“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Dienstag kämpferisch. Die im Abstiegskampf steckenden Rheinhessen hatten am Sonntag mit 0:5 in der eigenen Arena gegen RB Leipzig verloren. Mit einem Sieg kann Mainz mit derzeit 27 Punkten zum Aufsteiger aus der Hauptstadt (30) aufschließen.