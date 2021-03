Mainz

Nabu-Studie: Viel mehr Geld für Umweltschutz nötig

Die landwirtschaftliche Förderung in Rheinland-Pfalz muss nach Meinung mehrerer Umweltverbände und Institutionen weiterentwickelt werden, um die Artenvielfalt zu sichern. „Wir brauchen 148 Millionen Euro pro Jahr mehr, um in der Biodiversität in Rheinland-Pfalz wirklich was zu erreichen“, sagte die Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Cosima Lindemann am Freitag. „Wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Biodiversität in der Landwirtschaft, dann muss es uns das auch Wert sein.“