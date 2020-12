Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 14:00 Uhr

Lebach

Nabu im Saarland ruft zu Zählaktion für Gartenvögel auf

Die Menschen im Saarland sind wieder dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel in Gärten und Parks zu zählen und ihre Beobachtungen zu melden. In diesem Jahr laufe die deutschlandweite Aktion „Stunde der Gartenvögel“ am Muttertagswochenende vom 8. bis zum 10. Mai, teilte der Naturschutzbund Saarland (Nabu) mit.