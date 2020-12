Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 02:20 Uhr

Hanau

Mutter vor Augen der Tochter erstochen: Urteil erwartet

Im Prozess gegen einen 43-Jährigen um die tödliche Messerattacke auf seine Frau wird am heutigen Nachmittag (13:00 Uhr) das Urteil vor dem Landgericht Hanau erwartet. Der Angeklagte soll das 38 Jahre alte Opfer im Februar im Beisein der gemeinsamen Tochter erstochen haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte er die Tat mehrfach angekündigt. Er sei gezielt vorgegangen, als er in der Küche der Wohnung in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) dreimal mit dem 20 Zentimeter langen Messer auf die Frau eingestochen habe.