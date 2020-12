Mutter und Halbbruder getötet: Urteil rechtskräftig

Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 14:50 Uhr

Der Deutsche musste sich in einem Sicherungsverfahren wegen Totschlags verantworten und war bereits in einer Forensik untergebracht. Nach den Ausführungen einer psychiatrischen Sachverständigen leidet er an einer paranoiden Schizophrenie. Es sei davon auszugehen, dass er die Tat in einem akuten Schub begangen habe. „Was Auslöser für die Tat war, blieb offen“, so die Sprecherin.

Die Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt, der Verteidiger darüber hinaus die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Der Mann hatte im September 2019 in Dudweiler mehrmals mit einem Küchenmesser auf seine 72 Jahre alte Mutter eingestochen. Anschließend tötete er seinen 32-jährigen Halbbruder mit mindestens 20 Messerstichen. Die Frau konnte zunächst aus ihrer Wohnung flüchten, starb jedoch vier Tage später in einem Krankenhaus. Laut Verteidiger habe sein Mandant „null Erinnerung“ an den Vorfall.