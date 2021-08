Blieskastel

Mutter nach Verkehrsunfall notoperiert

Landstuhl (dpa/lrs). Mit drei Kindern an Bord ist eine Autofahrerin auf der Autobahn 6 bei Landstuhl verunglückt. Während die Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren den Unfall am Mittwochabend auf den Rücksitzen unbeschadet überstanden, wurde die 33-jährige Mutter schwer verletzt und musste notoperiert werden, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Donnerstag in Kaiserslautern mitteilte. Die Frau befinde sich aber nicht mehr in Lebensgefahr.