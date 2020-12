Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 10:20 Uhr

Saarbrücken/Wadgassen

Mutmaßliches Verbrechen: Polizei will Waldstück absuchen

29 Jahre nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt will die Polizei im Saarland ein Waldstück bei Wadgassen nach den sterblichen Überresten des Opfers absuchen. Das Gelände werde seit Mittwoch vorbereitet: Man entferne Sträucher und Geäst, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Donnerstag in Saarbrücken. Die richtige Suche, bei der auch Leichenspürhunde zum Einsatz kommen sollten, werde Anfang nächster Woche beginnen.