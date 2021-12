Bad Kreuznach

Mutmaßlicher Tankstellen-Mord: Anklage Anfang 2022 erwartet

Im Fall des Mitte September erschossenen Tankstellen-Kassierers in Idar-Oberstein verzögert sich die Anklage auf Anfang nächsten Jahres. „Ich halte jetzt im Laufe des Januar für realistisch“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler am Montag in Bad Kreuznach der Deutschen Presse-Agentur. Grund seien „Verschiebungen, die sich im normalen Geschäftsbetrieb ergeben wie etwa die IT-Auswertung“.