Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 06:50 Uhr

Mutmaßlicher Raser kracht in Wagen: Beide Fahrer verletzt

Neunkirchen (dpa/lrs) – Wohl weil ein 47-Jähriger zu schnell gefahren ist, ist er bei Neunkirchen mit seinem Wagen in ein vorausfahrendes Auto gekracht und hat dessen Fahrer und sich selbst verletzt. Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall auf der BAB6 am Sonntagabend eingeklemmt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Wagen. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus. Beifahrer hatten sie nicht. Nach dem Unfall zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und der Anschlussstelle Homburg ermittelt die Polizei nun auch, ob der 47-Jährige betrunken gefahren ist. Die Autobahn war bis zum Abend voll gesperrt.