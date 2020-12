Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 13:40 Uhr

Saarbrücken

Mutmaßlicher Mord bei Wadgassen: Anklage nach 29 Jahren

29 Jahre nach dem Verschwinden eines Mannes hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage wegen Mordes gegen zwei Männer erhoben. Den beiden Tatverdächtigen im Alter von heute 53 und 55 Jahren wird vorgeworfen, ihr Opfer vor fast drei Jahrzehnten unter einem Vorwand in ein Waldstück bei Wadgassen gelockt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Dort sollen sie auf den arg- und wehrlosen Mann mit einem extra präparierten Stock eingeschlagen sowie eingetreten und ihn so vorsätzlich getötet haben.