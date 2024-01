Als Kriegsverbrecher und Henker der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) hat der Generalbundesanwalt den Syrer Moustafa M. vor dem OLG Koblenz angeklagt. Der heute 44-Jährige, der als Flüchtling nach Deutschland kam, war im März 2023 in Mainz festgenommen worden. Er sitzt seitdem in U-Haft. Mit der Anklage bahnt sich vor dem OLG Koblenz ein weiterer spektakulärer Terrorprozess an.