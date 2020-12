Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 16:50 Uhr

Mutmaßlicher Brandstifter wegen versuchten Mordes in Haft

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken sitzt ein 37-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der Mann aus Hof in Bayern soll am frühen Mittwoch nach einem Streit mit seiner in dem Haus wohnenden Ex-Freundin im Gebäudekeller Gegenstände angezündet haben, teilte die Polizei am Donnerstag in Saarbrücken mit. Nur weil die Wasserleitung beschädigt gewesen sei, habe sich das Feuer nicht weiter ausbreiten können, so dass alle zwölf Bewohner des Hauses unverletzt blieben.