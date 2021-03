Mutterstadt

Mutmaßlicher Brandstifter in Mutterstadt verhaftet

Ein mutmaßlicher Brandstifter ist in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Montag gemeinsam mitteilten, wird der Mann verdächtigt, den Container einer Asylunterkunft, in dem er wohnte, in Brand gesteckt zu haben. Der Mann war am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl erließ. Der 30-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft.