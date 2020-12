Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 17:40 Uhr

Konz

Mutmaßlicher Brandstifter in Konz festgenommen

Spezialkräfte der Polizei haben in Konz einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 39-Jährige steht im Verdacht, vor knapp vier Wochen im Keller eines Mehrfamilienhauses Feuer gelegt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er soll demnach zuvor in dem Haus im Kreis Trier-Saarburg gelebt haben. Bei dem Brand war laut einem Sprecher ein erheblicher Schaden entstanden. Die genaue Höhe sei aber noch unklar. Verletzt hatte sich niemand. Die Beamten nahmen den Verdächtigten und seine 36 Jahre alte Partnerin den Angaben nach am Mittwochmorgen fest. Die Frau ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Der 39-Jährige soll am (morgigen) Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.