Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 17:10 Uhr

Kaiserslautern/Mehlingen

Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nach dem Brand eines Waldstücks in Mehlingen (Landkreis Kaiserslautern) hat die Polizei einen 38 Jahre alten Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Er soll nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft von Dienstag das Waldstück an einem Sportpark in Brand gesetzt haben. Bei dem Brand seien am Montag 600 Quadratmeter des Waldsaums beschädigt worden. Der angrenzende Sportpark sei nicht beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Gegen den 38-Jährigen wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft. Er habe die Brandstiftung eingeräumt und persönliche Gründe als Motiv angegeben, so die Staatsanwaltschaft. Die näheren Umstände seien nun Teil der Ermittlungen.