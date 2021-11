Plus Bad Kreuznach

Musikerin Aiko aus Bad Kreuznach: Die Regenmacherin

Mit "You Broke My Heart Again" hat die 19-jährige Julia Aiko Wöllstein aus Bad Kreuznach Spotify erobert: Das traurige Lied erreichte jüngst die unglaubliche Zahl von 100 Millionen Abrufen. Wie Aiko nun in Berlin zur Berufsmusikerin reift und warum sie dennoch keine Konzerte geben will.